Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Nach Einbruch in Bahnhof Baden-Baden/Bundespolizei sucht Zeugen

Baden-Baden (ots)

In der Nacht vom 17.06.2023 auf den 18.06.2023 kam es gegen 03:50 Uhr zu einem Einbruch in ein Café am Bahnhof in Baden-Baden. Unbekannte Täterschaft verschaffte sich vermutlich durch das Aufhebeln einer Scheibe Zutritt zu den Räumlichkeiten des Cafés. Zu den Tatverdächtigen liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zum Einbruch in das Café im Bahnhof Baden-Baden machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

