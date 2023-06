Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit drei Haftbefehlen unterwegs

Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei Offenburg haben gestern Morgen in Kehl einen gesuchten Straftäter verhaftet. Bei der Kontrolle eines 26-jährigen algerischen Staatsangehörigen, am Bahnhof in Kehl, stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann drei Haftbefehle wegen Erschleichen von Leistungen und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bestehen. Der Mann gab an, die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen zu können, er wurde nach Abschluss der Maßnahmen für insgesamt 70 Tage in das Gefängnis eingeliefert.

