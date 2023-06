Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt Urkundenfälschungen fest

Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei Offenburg haben in der vergangenen Nacht zwei Urkundenfälschungen in Kehl festgestellt. Bei der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses,am Grenzübergang Kehl Europabrücke, stellten die Beamten zwei algerische Staatsangehörige fest. Die beiden Männer, im Alter von 29 und 30 Jahren, zeigten jeweils ein Foto einer belgischen und einer italienischen Identitätskarte vor. Durch die Beamten vor Ort wurde festgestellt, dass keine Personengleichheit bestand, zudem ergaben Recherchen,dass es sich bei diesen Dokumenten um Fälschungen handelte. Die beiden Männer gaben in ihrer Vernehmung an, algerische Staatsangehörige zu sein und zur Kontrolle ein Foto eines gefälschten Dokumentes vorgelegt zu haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mussten die beiden Männer zurück ins Nachbarland und erhielten neben einer Anzeige ein mehrjähriges Einreiseverbot für Deutschland.

