POL-EU: Pedelec-Fahrerin stieß mit Busgast zusammen

Kall (ots) - Ein 45-jähriger Motorradfahrer befuhr am Dienstagnachmittag die Hüttenstraße in Fahrtrichtung Kall Zentrum. Verkehrsbedingt musste der Motorradfahrer anhalten. Der dahinter fahrende Pkw-Fahrer (19 Jahre) aus Kall erkannte die Situation zu spät und fuhr dem stehenden Motorrad auf. Dabei erlitt der 45 Jährige aus Bergheim Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Krad wurde in ...

