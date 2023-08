Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Ladendiebstähle, Tatverdächtige gefasst Am Mittwoch, 09. August 2023 gegen 14:45 Uhr soll eine 46-jährige Cloppenburgerin sowie ein 20-jähriger Cloppenburg Waren aus einem Einzelhandelsgeschäft in Cloppenburg an der Langen Straße entwendet haben. Die Waren hatten einen Wert von ca. 73 EUR. Im Anschluss, um 16:05 Uhr soll die 46-Jährige, gemeinsam mit einem 52-jährigen Tatverdächtigen Waren in einem weiteren Einzelhandelsgeschäft an der Langen Straße entwendet haben, bevor sie mit dem 52-jährigen nun um 19:15 Uhr in einem Drogeriegeschäft an der Langen Straße eine Diebstahl begangen haben soll. Zunächst waren die Tatverdächtigen flüchtig, konnten jedoch im Rahmen einer Fahndung im Stadtgebiet gestellt werden.

Unabhängig davon steht eine 33-jährige Oldenburgerin ebenfalls im Verdacht Ladendiebstähle begangen zu haben. Um 13:20 Uhr soll sie Waren in einem Einzelhandelsgeschäft in der Langen Straße entwendet haben. Gegen 13:30 Uhr soll sie erneut Waren in einem Verbrauchermarkt an der Cappelner Straße entwendet haben. Schlussendlich sei sie um 15:15 Uhr ebenfalls entdeckt worden, als sie in einem Einzelhandelsgeschäft an der Emsteker Straße Waren entwenden wollte. Die Waren wollen einen Gesamtwert von ca. 110,- EUR haben. Auch gegen die Oldenburgerin wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Nachtragsmeldung zu einem Verkehrsunfall vom 31. Juli 2023 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5570309) Wie bereits am Montag, 31. Juli 2023 berichtet ereignete sich am 31. Juli 2023 in Cloppenburg, Zur Basilika ein Verkehrsunfall, bei dem ein 46-jähriger Cloppenburger verletzt wurde. Dieser ist nun am 09. August 2023 im Krankenhaus verstorben.

Molbergen - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 9. August 2023, um 17.06 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Molbergen auf dem Vahrener Weg in Richtung Cloppenburg, als er nach links von der Fahrbahn abkam und dort einen am Fahrbahnrand befindlichen Baum touchierte. Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell