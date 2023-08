Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung Emstek

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Wie bereits am Sonntag, 06. August 2023 berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5574427) ereignete sich am Samstag, 05. August 2023 gegen 11:10 Uhr in Emstek im Einmündungsbereich Lange Straße/Margarethenstraße ein Verkehrsunfall. Ein Fahrzeugführer war hier beim Abbiegevorgang nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit der Hauswand dort kollidiert. Im Verdacht stand hier ein 28-jähriger aus Cappeln, der das Fahrzeug geführt haben soll. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, bzw. Angaben zum Fahrzeugführer oder z. B. zur Anzahl der Insassen im Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Cloppenburg unter 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

