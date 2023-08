Cloppenburg/Vechta (ots) - Holdorf/Neuenkirchen-Vörden - Verkehrskontrollen Am Wochenende, beginnend bereits mit Donnerstag, 03. August 2023 bis einschließlich Montag, 07. August 2023 wurden in Holdorf, Füflage sowie in Neuenkirchen-Vörden, Vördener Straße anlässlich eines Musik-Festivals in Bersenbrück, Verkehrskontrollen durchgeführt. Die Kontrollen fanden am Donnerstag, 03. August 2023, am Sonntag, 06. August ...

mehr