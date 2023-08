Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf/Neuenkirchen-Vörden - Verkehrskontrollen

Am Wochenende, beginnend bereits mit Donnerstag, 03. August 2023 bis einschließlich Montag, 07. August 2023 wurden in Holdorf, Füflage sowie in Neuenkirchen-Vörden, Vördener Straße anlässlich eines Musik-Festivals in Bersenbrück, Verkehrskontrollen durchgeführt. Die Kontrollen fanden am Donnerstag, 03. August 2023, am Sonntag, 06. August 2023 sowie am Montag, 07. August 2023 statt.

Bei den Kontrollen konnten einige Fahrzeugführer festgestellt werden, die aufgrund einer Beeinflussung berauschender Mittel nicht fahrtüchtig gewesen sind. So wurden 17 Verkehrsordnungswidrigkeiten gegen Kraftfahrzeugführer eingeleitet, die unter dem Einfluss berauschender Mittel standen, während sie ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum führten. Gegen zwei Kraftfahrzeugführer wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkoholkonsum eingeleitet. Bei einer Kontrolle konnten die Beamten 1.400 Zigaretten ohne Steuerbanderole auffinden. Gegen den Eigentümer wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Zudem wurden in vier Fällen noch Betäubungsmittel aufgefunden, die sichergestellt wurden. Gegen die Besitzer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Auch noch drei weitere andere Verkehrsordnungswidrigkeiten wurden vor Ort geahndet.

