Cappeln - Sachbeschädigung durch Graffiti In der Zeit von Freitag, 04. August 2023, 17:00 Uhr bis Montag, 07. August 2023, 10:00 Uhr beschmierten unbekannte Täter eine Wand an der Grundschule in Sevelten, Hauptstraße, mit verschiedenen Wörtern und Zeichen. Hierdurch ist ein Schaden von ca. 500,- EUR entstanden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cappeln unter 04478/958600 entgegen.

Emstek - Verkehrsunfall mit 5 leichtverletzten Personen Am Montag, 07. August 2023, um 17:15 Uhr befuhren ein 30-jähriger Cloppenburger und eine 59-jährige Frau aus Großenkneten sowie ein 21-jähriger Mann aus Greifenstein mit ihren PKW die B69 von Vechta in Richtung Ahlhorn. Als ein PKW, welcher vor dem Cloppenburger fuhr, nach links in die Straße Poggenschlatt abbiegen wollte und verkehrsbedingt wartete, mussten der Cloppenburger sowie die Großenkneterin abbremsen. Dies erkannte der 21-Jährige zu spät und fuhr auf die 59-Jährige auf. Hierdurch wurde diese wiederum auf den PKW des 30-Jährigen aufgeschoben. Bei dem Unfall wurden der 21-jährige Unfallverursacher, sowie ein bei ihm mitfahrender 29-jähriger Mann aus Herborn leichtverletzt. In dem Fahrzeug der 59-Jährigen wurde diese sowie eine 21-jährige, und eine 59-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Der 30-jährige Cloppenburger blieb unverletzt. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wurde auf ca. 25.000,- EUR geschätzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten Am Montag, 07. August 2023, gegen 16:05 Uhr befuhr eine 21-jährige Cloppenburgerin die Pater-Delp-Straße in Cloppenburg. Im Einmündungsbereich wollte sie ihren PKW leicht zurücksetzen, um einen querenden Radfahrer die Einmündung passieren zu lassen. Hierbei übersah sie, dass hinter ihr bereits eine 55-jährige Cloppenburgerin ebenfalls mit ihrem PKW stand. Sie fuhr auf den PKW auf, wodurch die 55-jährige leicht verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 1.300,- EUR geschätzt.

