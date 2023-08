POL-CLP: Einzelmeldung LK Vechta -Stoppelmarkt

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste und die Stadt Vechta sind auf den Stoppelmarkt 2023 gut vorbereitet

Im Landkreis Vechta wird die fünfte Jahreszeit eingeläutet; der Stoppelmarkt 2023 steht in den Startlöchern. Auf Einladung der Polizei fanden am 03. August 2023 die letzten Abstimmungsgespräche zwischen den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, anderer Institutionen sowie dem Veranstalter statt, um einen sicheren und reibungslosen Ablauf des Stoppelmarktes 2023 zu gewährleisten.

Der Leiter des Einsatz- und Streifendienstes vom Polizeikommissariat Vechta, Michael Bavendiek, begrüßte neben dem Bürgermeister, Herrn Kristian Kater sowie dem Landrat, Herrn Tobias Gerdesmeyer, weitere leitende Mitarbeiter/innen der Stadt Vechta, der eingesetzten Feuerwehren, der Rettungsdienste, der Bundespolizei, des Hauptzollamtes Osnabrück, sowie der Bereitschaftspolizei.

"Das bewährte Einsatzkonzept der vergangenen Jahre wurde in den vergangenen Monaten zwischen der Stadt Vechta und den beteiligten Sicherheitsbehörden für den Stoppelmarkt angepasst und wird auch in diesem Jahr zur Anwendung kommen," so Michael Bavendiek.

Bürgermeister Kater dankt schon im Vorfeld allen, die sich für die Sicherheit aller Besucherinnen und Besucher auf dem Stoppelmarkt einsetzen werden. "Zahlreiche Haupt- und Ehrenamtliche sorgen im Hintergrund dafür, dass noch viel mehr Gäste unbeschwert, frei und sicher feiern und den Stoppelmarkt genießen können. Auf die sehr gute Zusammenarbeit aller beteiligten Behörden und Institutionen können wir uns auch in diesem Jahr wieder verlassen."

Die Polizei wird mit zahlreichen Polizeibeamtinnen und -beamten vor Ort sein. Sowohl uniformierte als auch zivile Streifenteams werden auf dem Stoppelmarktgelände unterwegs sein und in Verdachtsfällen Personenkontrollen durchführen. Hierzu zählen auch Jugendschutzkontrollen, die auf dem Marktgelände sowie auf den Zufahrtstraßen erfolgen werden. Aber auch Taschendiebe nutzen das Gedränge, um Beute zu machen. Daher empfiehlt die Polizei: Tragen Sie Geld und Wertgegenstände und insbesondere Smartphones immer in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen der Kleidung, möglichst dicht am Körper. Hand- und Umhängetasche sollten stets verschlossen sein und sich auf der Körpervorderseite befinden oder klemmen Sie sich die Tasche unter den Arm. Lassen Sie Ihre Wertsachen nicht unbeobachtet, wenn Sie z.B. auf der Tanzfläche sind. Nehmen Sie die Taschen und Wertgegenstände wie oben beschrieben mit. Weitere Präventionshinweise finden Sie auf. https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Andere versuchen Falschgeld bei solchen Volksfesten unter die Leute zu bringen. Wie Sie Falschgeld schnell und einfach erkennen, wird Ihnen hier erklärt: https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/bargeld/falschgeld/falschgelderkennung Wichtig ist, sollten Sie Falschgeld erkannt haben, versuchen Sie nicht, es wieder auszugeben. Sie könnten sich selber strafbar machen. Sprechen Sie die Kollegen auf dem Markt an, oder melden es der Stoppelmarktwache.

"Die Gäste des größten Volksfestes Nordwestdeutschlands sollen sich stets sicher fühlen. Unsere Kolleginnen und Kollegen haben ein offenes Ohr und sind ansprechbar", ergänzte Michael Bavendiek, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes am Polizeikommissariat Vechta.

In diesem Jahr findet auch wieder der traditionelle Viehmarkt am Montag statt. Der Landkreis Vechta wird hier mit dem Veterinäramt vor Ort sein, und Kontrollen durchführen. "Der Viehmarkt erfreut sich großer Beliebtheit bei den Stoppelmarktgästen," erkennt Landrat Tobias Gerdesmeyer und mahnt, "das Tierwohl darf hierdurch jedoch nicht vernachlässigt werden. Daher werden wir den Viehmarkt mit Mitarbeitern des Veterinäramtes begleiten und Kontrollen durchführen."

Letzte Abstimmungen wurden in der großen Vorbesprechung erörtert. Hierbei ging es insbesondere um den Umzug, mit dem am Donnerstagnachmittag der Stoppelmarkt offiziell eröffnet wird. Besonders lag aber den Sicherheitsbehörden und -organisationen am Herzen, dass die Besucher/innen darauf achten, Rettungswege freizuhalten. "Wenn Personen verletzt sind oder andere medizinische oder polizeiliche Hilfe benötigen, muss sichergestellt sein, dass die Einsatzkräfte auch schnell zum Ort des Geschehens gelangen. Daher unser gemeinsamer Appell: Halten Sie alle Rettungswege frei, parken Sie nur dort, wo es erlaubt ist und nutzen Sie im besten Fall die öffentlichen Verkehrsmittel", appelliert Bavendiek an die Besucher/innen.

Unterstützt werden die Beamtinnen und Beamten der Polizei Vechta durch Einheiten der Bereitschaftspolizei sowie anderer Polizeiinspektionen und die Diensthundeführer/innen der Polizeidirektion Oldenburg. Ebenso wird die Bundespolizei am Stoppelmarktbahnhof im Einsatz sein.

Die Stoppelmarktwache befindet sich - wie in den Vorjahren - zwischen dem Riesenrad und dem Amtmannsbult und ist Anlaufpunkt für sämtliche polizeilichen Belange der Besucher/innen. Die Stoppelmarktwache ist wie folgt zu erreichen: Tel.: 04441-8547800 Mail: stoppelmarkt@pk-vechta.polizei.niedersachsen.de

In dringenden Fällen wählen Sie bitte die Notrufnummer 110.

