Saterland - versuchter Einbruch in Lagerhalle Zwischen Freitag, den 04.August 2023, gegen 12.00 Uhr und Montag, den 07.August 2023, um 14.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Lagerhalle in der Straße Am Ring einzudringen. Es blieb bei einem Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Friesoythe- Sachbeschädigung mehrerer Fahrräder Zwischen Montag, den 07.August 2023, gegen 20.15 Uhr und Dienstag, den 08.August 2023, um 01.15 Uhr kam es in der Thüler Straße in Höhe des Gildehauses zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten drei Fahrräder, die im Rahmen eines Schützenfestbesuches dort abgestellt worden waren. An den Rädern entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Fahren ohne Führerschein

Am Montag, den 07.August 2023, gegen 17.45 Uhr, befuhr ein 30-jähriger aus Barßel mit seinem PKW die Kreisstraße in Friesoythe. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer keinen Führerschein hatte. Gegen den 30-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.

Saterland - Fahren ohne Führerschein

Am Montag, den 07.August 2023, gegen 16.00 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Saterländer mit seinem Kleinkraftrad die Hauptstraße in Ramsloh. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer keinen Führerschein hatte. Gegen den 18-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.

Barßel- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es am Freitag, den 21.Juli 2023, gegen 17.00 Uhr in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein 52-jähriger Saterländer befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Hauptstraße aus Barßel kommend in Richtung Bollingen. Ein bislang unbekannter Fahrer, fuhr mit seinem Pedelec hinter dem Fahrrad des Saterländers und fuhr infolge Unachtsamkeit auf. Durch den Zusammenstoß kamen beide Radfahrer zu Fall. Da zunächst keine Verletzungen vermutet wurden, trennte man sich vor Ort, ohne die Personalien auszutauschen. Im Nachhinein wurden bei dem Saterländer Verletzungen festgestellt. Der Fahrer des Pedelec wird gebeten, sich mit der Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 in Verbindung zu setzen.

