Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Diebstahl eines Pedelec

Am Freitag, 04. August 2023, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 23.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Visbek, Rechterfelder Straße, ein orange-schwarzes Pedelec des Herstellers Hercules, Intero IR8. Das Rad war mittels Kombi-Kettenschloss gesichert abgestellt worden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 2799,00 Euro. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0).

Vechta - Aufbruch eines Zigarettenautomaten Am Montag, 07. August 2023, in der Zeit von 03.15 Uhr bis 03.30 Uhr brachen zwei unbekannte Täter in Vechta, Mühlendamm, den dort aufgestellten Zigarettenautomaten auf. Als die bei der Tatausführung gestört wurden ließen sie ihr Werkzeug zurück und flüchteten mit der Scheinkasse. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Einbruch in Firmentransporter

Von Sonntag, 06. August 2023, 17.00 Uhr bis Montag, 07. August 2023, 14.00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in Vechta, auf das Firmengelände eines Entsorgungsservice. Hier gelangten sie in einen dort abgestellten Firmentransporter, indem sie zwei Scheiben einwarfen. Ob etwas entwendet wurde steht zurzeit noch nicht fest. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 2000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (04441-943-0) entgegen.

Vechta

Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz Am Montag 07. August 2023, 17.00 Uhr befuhr ein 22-jähriger aus Vechta mit einem E-Scooter die Oldenburger Straße in Vechta, obwohl für das Elektrokleinstfahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Damme - 2 x Diebstahl eines Rollers

In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 22.00 Uhr und 05.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen Roller der Marke Longia in den Farben schwarz, orange, silber, der verschlossen am Ohlkenbergsweg stand. Am nächsten Morgen fand der Geschädigte diesen stark beschädigt in ca. 200 m Entfernung wieder auf. Die Täter hatten zuvor das Kennzeichen, die Sitzbank und diverse Gegenstände aus dem Helmfach entwendet. Ein weiterer Roller, der ebenfalls am Ohlkenbergsqweg verschlossen stand, wurde im gleichen Zeitraum entwendet und auch dieser in ca. 100 m Entfernung beschädigt wieder aufgefunden. Das Lenkerschloss war beschädigt, der Tankdeckel, die Beleuchtung und die Batterie waren entwendet worden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, um 15.00 Uhr parkte die Geschädigte aus Damme ihren VW Polo auf einem Parkplatz an der Hunteburger Straße. Als sie nach ihrem Einkauf um 15.18 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie eine Beschädigung fest. Vermutlich beim Ein- oder Austeigen war ein unbekannter Fahrzeugführer mit der Fahrertür gegen die Beifahrertür des Polos gestoßen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 07. August 2023 befuhr ein 73-jähriger Vechtaer mit seinem PKW, Opel Insignia, die Falkenrotter Straße in Richtung Stadteinwärts. Hinter der Unterführung beabsichtigte er nach links auf die Straße An der Gräfte abzubiegen, daher ordnete er sich in die Linksabbiegerspur ein. Ein ihm nachfolgender PKW-Fahrer beabsichtigte hier rechts abzubiegen und fuhr rechts am PKW vorbei. Hierbei touchierte er den PKW des 73-jährigen wodurch dieser beschädigt wurde. Der Sachschaden wurde auf ca. 1.000,- EUR geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell