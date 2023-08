Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Diebstahl von Erdkabel

In der Zeit zwischen Freitag, 28. Juli 2023, 8.00 Uhr und Montag, 7. August 2023, 8.00 Uhr, durchtrennten und entwendeten bislang unbekannte Personen mehrere, neu installierte Erdkabel in einem Neubaugebiet an der Löninger Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter 05957 967790 entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 8. August 2023 befuhr ein 54-jähriger Werlter mit seinem PKW die Linderner Straße aus Richtung Lastrup kommend in Richtung Lindern. In Höhe eines Wirtschaftsweges überholte der Werlter einen unbeteiligten 59-jährigen Zeugen aus Lindern, welcher aufgrund eines vor ihm fahrenden Linnksabbiegers, verkehrsbedingt warten musste und stieß im Anschluss mit einem 57-jährigen Lastruper zusammen, der gerade nach links abbog. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 18.000,- EUR geschätzt.

Lastrup - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit von Montag, 7. August 2023, 18:00 Uhr bis Dienstag, 8. August 2023, 12:40 Uhr beschädigten unbekannte Personen den VW Golf einer 46-jährigen Lastruperin. Der PKW war zur Tatzeit in Lastrup in der Straße Im Dorfe abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (04472/932860) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell