Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Brennt Gartenlaube in Kleingartenverein

Helmstedt (ots)

01.09.2022, 00:48 Uhr. Helmstedt, Memelstraße. Gemeldet wurde eine brennende Gartenlaube im Kleingartenverein "Am Weinberg". Bereits auf Anfahrt bestätigte der Feuerschein die Meldung. Vor Ort stand eine Gartenlaube in Vollbrand und griff bereits auf die drei angrenzenden Lauben über. Umgehend wurde die Brandbekämpfung unter Atemschutz und Vornahme mehrerer Leitungen eingeleitet. Zur Unterstützung mit weiteren Einsatzkräften wurde die Ortsfeuerwehr Emmerstedt angefordert. Mit der Hygeniekomponente kam die Ortsfeuerwehr Offleben zum Einsatz, um verschmutze Einsatzkleidung aufzunehmen und Austauschkleidung zu stellen. In Summe waren 34 Einsatzkräfte im Einsatz, die Brandbekämpfung wurde von allen Seiten mit bis zu 5 Leitungen und 7 Trupps unter Atemschutz durchgeführt. Nach umfangreichen Nachlöscharbeiten war der Einsatz nach rund 3 Stunden beendet. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Einsatzstelle wurde abschließend der Polizei übergeben.

Ortsfeuerwehr Helmstedt, Emmerstedt, Offleben. Dauer: ca. 3 Stunden. Einsatzleiter: Marius Kornau. Fotos: Feuerwehr Helmstedt

Original-Content von: Feuerwehr Helmstedt, übermittelt durch news aktuell