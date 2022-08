Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Digitale Brandmeldeanlage erhält einzig bei der Feuerwehr Helmstedt

Helmstedt (ots)

Brandmeldeanlagen (BMA) zählen seit vielen Jahren zum Standard im vorbeugenden Brandschutz. Sei es im Alten- und Pflegeheimen, aber auch in Industrie- und Gewerbebetrieben. Für die Feuerwehr sind die BMA Einsätze zum Standard geworden, oftmals ohne Brandereignis, aber dennoch unverzichtbar. Im Industriegebiet Barmke entstand zuletzt ein großes Logistikzentrum für Amazon.de. Der vorbeugende Brandschutz besitzt hier einen hohen Stellenwert. In enger Abstimmung zwischen dem #Brandschutzprüfer des Landkreises Helmstedt, der Feuerwehr Helmstedt, der Baufirma sowie Amazon als Betreiber wurde unter anderem festgelegt, dass eine Erstinformation über die Auslösung der BMA bereits auf der Anfahrt über mobile Endgeräte anzuzeigen ist. Daraufhin wurden durch den Betreiber der Anlage mehrere iPads mit Zubehör beschafft, die zugehörige Software für die Brandmeldeanlage installiert und dauerhaft der Feuerwehr zur Verfügung gestellt. Ein absolutes Novum für die Feuerwehren in Helmstedt, bei Auslösung der Brandmeldeanlage zeigt die App die ausgelösten Melder an und öffnet automatisch auch die zugehörigen Einsatzpläne. So können die anrückenden Kräfte sich bereits auf der Anfahrt ein Bild machen und sich auf die Situation vorbereiten und orientieren. Zum Beispiel wie viele Melder ausgelöst haben und wo. Den ersten Praxiseinsatz gab es bereits am 21.07., hier löste die Brandmeldeanlage aufgrund von Wartungsarbeiten aus. Seitens Feuerwehr gibt es nur positive Rückmeldungen zu diesem neuen System und es ist wünschenswert, dass sich dieses allgemein durchsetzt, da es die Arbeit deutlich vereinfacht.

