Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: An zwei Autos Reifen zerstochen

Hückeswagen (ots)

In der vergangenen Nacht (2. Dezember) haben drei Unbekannte am Graf-Arnold-Platz an zwei Autos auf Reifen eingestochen. Ein Zeuge hatte gegen 01.10 Uhr einen Knall gehört und sich auf den Balkon seiner Wohnung begeben. Dabei bemerkte er drei Personen, die sich an einem Auto aufhielten und auf Ansprache flüchteten. An dem Wagen war ein Reifen zerstochen worden. Kurze Zeit später kam eine der Personen noch einmal zum Tatort zurück und stach auf den Reifen eines weiteren Autos ein; auch dieser Reifen war anschließend zerstört.

Hinweise zu den Personen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell