Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus Garrel

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - BTM-Handel

Am Freitag, 04. August 2023 erfolgte nach einem Hinweis die Durchsuchung einer Wohnung in Garrel an der Glatzer Straße. Dort sollte ein 22-jähriger mit Betäubungsmitteln handeln. Nachdem über den Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft sowie dem Amtsgericht Oldenburg ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung erlassen wurde, erfolgte die Durchsuchung. In der Wohnung konnten der 22-jährige Tatverdächtige sowie ein 27-jähriger Zeuge angetroffen werden. In der Wohnung konnte eine noch nicht bestimmte Menge Betäubungsmittel sowie weitere Beweismittel aufgefunden werden. Die Auswertung der Beweismittel sollen nun Erkenntnisse über den Umfang des Handels ergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell