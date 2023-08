Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Einbruch in eine Werkstatt

Am Montag, 7. August 2023, in der Zeit von 23.03 Uhr bis 23.18 Uhr begaben sich unbekannte Personen im Ortsteil Ellenstedt, in der Wildeshauser Straße, auf das Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes. Hier verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einer Fahrzeughalle bzw. Werkstatt. Entwendet wurde ein Akku-Laubbläser des Herstellers Makita. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444-96722-0) entgegen.

Lohne - Diebstahl eines E-Klapp-Faltrades

In der Zeit zwischen Samstag, 29. Juli 2023, 22.00 Uhr und Sonntag, 30. Juli 2023, 2.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein E-Bike aus einer Garage in der Schlesierstraße. Es handelte sich dabei um ein Klapp-Faltrad. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Diebstahl eines E-Scooters

Am 1. August 2023, zwischen 06.00 Uhr und 15.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen E-Scooter, welcher verschlossen am ZOB in der Lindenstraße stand. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Lohne - Bodenverunreinigung

Am Freitag, 4. August 2023, wurde durch die Stadt Lohne u.a. Anzeige wegen Bodenverunreinigung erstattet. Im Gerberweg wurde durch eine bislang unbekannte Person auf einer Gewerbefläche ein Fass mit Altöl ausgekippt. Der genaue Zeitraum konnte bislang noch nicht näher bestimmt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 8. August 2023, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 14.45 Uhr parkte Mann aus Lohne seinen VW Passat, an der Driverstraße, auf dem Parkplatz der Universitätsbibliothek in Vechta. Als er wieder zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er mehrere Beschädigungen an seinem Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (04441-943-0) entgegen.

Damme - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 8. August 2023, um 16.50 Uhr befuhr ein 53-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden die Vördener Straße in Richtung Damme. Als eine vor ihm fahrende 80-jährige Pkw-Fahrerin aus Damme in Höhe der Hufeisenstraße bremsen musste, fuhr der nachfolgende Mann aus Neuenkirchen-Vörden auf. Durch den Aufprall wurde die 80-Jährige leicht verletzt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 8. August 2023, zwischen 11:15 Uhr und 11:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in Lohne an der Keetstraße auf dem dortigen Parkplatz eines Verbrauchermarktes ordnungsgemäß abgestellten Volvo V40. Der Schaden wurde auf ca. 4.000,- EUR geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 8. August 2023 gegen 08:45 Uhr parkte ein 57-jähriger Lohner seinen PKW in einer Parkbucht in Lohne an der Bahnhofstraße. Ein vorbeifahrender PKW touchierte den VW T-Roc des 57-Jährigen und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 500,- EUR. Der PKW, von dem nicht mehr bekannt ist, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

