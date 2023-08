POL-CLP: Pressemitteilung 05./06.08.23

Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis, unter Einfluss von Drogen Am Freitagabend, 04.08.23, gegen 22:00 Uhr befährt ein 25-Jähriger Lohner die Lindenstraße in Lohne mit seinem PKW, obwohl er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wird weiterhin festgestellt, dass er unter Einfluss von Drogen steht und für den PKW kein Versicherungsschutz vorhanden ...

mehr