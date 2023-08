Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis, unter Einfluss von Drogen Am Freitagabend, 04.08.23, gegen 22:00 Uhr befährt ein 25-Jähriger Lohner die Lindenstraße in Lohne mit seinem PKW, obwohl er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wird weiterhin festgestellt, dass er unter Einfluss von Drogen steht und für den PKW kein Versicherungsschutz vorhanden ist.

Dinklage - Einbruchdiebstahl bei Elektrofirma In der Nacht von Freitag auf Samstag, 05.08.2023, wird der Polizei gegen kurz nach 01:00 Uhr ein Einbruch in eine Elektrofirma, Industriering in Dinklage, gemeldet. Vor Ort kann die Polizei eine eingeschlagene Kunststoffscheibe eines Garagentores sowie ein entferntes Zaunelement feststellen. Die Täter sind flüchtig. Ob Diebesgut entwendet worden ist, ist noch unklar. Auch eine Schadenssumme ist noch nicht bekannt.

Vechta - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am Sa., 05.08.2023, gg. 08.15 h befuhr eine 50-jährige aus Vechta mit ihrem E-Scooter die Münsterstraße in Vechta, obwohl das Fahrzeug nicht versichert war. Die Folgen waren die Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung eines Strafverfahrens.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell