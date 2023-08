POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg vom 04.08.2023 bis 05.08.2023

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Einbruch in Schulkiosk In der Zeit zwischen Mittwoch, den 02. August 2023, gegen 16.45 Uhr und Donnerstag, den 03. August 2023, um 07.50 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Schulgebäude und weiter in den Schulkiosk der Realschule an der Dr.-Niermann-Straße ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei ...

