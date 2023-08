Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl aus Gastronomiebetrieb

Von Sonntag, 30. Juli 2023, 22.30 Uhr bis Mittwoch, 02. August 2023, 09.00 Uhr gelangten unbekannte Täter in Vechta, Hauptstraße, in eine dort ansässige Gastronomie und durchsuchten Schränke. Entwendet wurde Bargeld. Angaben über die Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-9430) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kerzenautomat

Von Mittwoch, 02. August, 2023, 10.00 Uhr bis Donnerstag, 03. August 2023, 10.00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in Visbek, Ahlhorner Straße, auf den Friedhof. Hier beschädigten sie den dort aufgestellten Kerzenautomaten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 50,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 03. August 2023, 21.05 Uhr befuhr ein 27-jähriger aus Solingen (NRW) mit einem Pkw die Vördener Straße in Neuenkirchen-Vörden, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 03. August 2023, 19.21 Uhr befuhr ein 32-jähriger aus Bad Oeynhausen (NRW) mit einem Pkw die Vördener Straße in Neuenkirchen-Vörden, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Neuenkirchen-Vörden - Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag, 04. August 2023, gegen 01:30 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Alfhausen mit seinem PKW die Straße Feldbrügge in Neuenkirchen-Vörden. Bei der Kontrolle konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,15 Promille. Zudem bestand der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Gegen den 28-jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, da der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Holdorf - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 03. August 2023, gegen 22:45 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Damme mit seinem PKW die Dammer Straße in Holdorf, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenvortest verlief positiv. Gegen den Dammer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Lohne - Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Freitag, 28. Juli 2023, 14:30 Uhr und Donnerstag, 03. August 2023, 10:45 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in Lohne an der Straße Am Tennisplatz ein. Aus der Wohnung wurde eine Waschmaschine entwendet. Zeugen, die entsprechende auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne unter 04442/808460 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Einbruchdiebstahl in Verbrauchermarkt

Am Freitag, 04. August 2023 drang ein 33-jähriger Mann aus Frankfurt a. M. gewaltsam in einen Verbrauchermarkt in Vechta an der Diepholzer Straße ein. Er konnte während der Tatausführung bereits durch Zeugen beobachtet werden, die er auch bedrohte, um anschließend sein Tatvorhaben fortzusetzen. Nach Eintreffen der Polizei konnte der 33-jährige festgenommen und der Dienststelle zwecks Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zugeführt werden. Er stand unter Alkoholeinfluss, so dass eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Da keine Haftgründe vorlagen wurde der 33-jährige in den frühen Morgenstunden nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Damme - Einbruchdiebstahl aus Kraftfahrzeug

Am Freitag, 04. August 2023 gegen 02:50 Uhr wurde der Polizei ein Einbruchdiebstahl aus einem Transporter, der in Damme, Holdorfer Straße abgestellt war, mitgeteilt. Aus dem Transporter wurden Elektrowerkzeuge entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (05491/999360) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten Am Donnerstag, 03. August 2023, gegen 16:30 Uhr befuhr ein 28-jähriger Lohner mit seinem PKW die Bakumer Straße in Richtung Lohne. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der Fahrzeugführer, der alleine im PKW saß wurde durch den Unfall schwerverletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

