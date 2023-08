Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Falschgeld sichergestellt

Am Dienstag, 01. August 2023, gegen 15:00 Uhr wurde bei einem 44-jährigen Cloppenburger in dessen Wohnung eine nicht unerhebliche Menge an Falschgeld aufgefunden und sichergestellt. Es handelte sich dabei um Scheine in unterschiedlichen Werten. Wären die Scheine in den Zahlungsverkehr geraten, wäre ein Schaden von ca. 30.000,- EUR eingetreten. Ob der Tatverdächtige bereits Falschgeld in Umlauf gebracht hat, ist nun Gegenstand der Ermittlungen, genau wie die Herkunft der Falschgeldscheine. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Weitere Einzelheiten können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genannt werden.

