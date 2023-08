Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Einbruchsdiebstahl in Werkstatt

Von Dienstag, 25. Juli 2023, 08.00 Uhr bis Mittwoch, 02. August 2023 begaben sich unbekannte Täter in Visbek, Bonrechtern, auf ein Grundstück indem sie einen Zaun überkletterten. Anschließend begaben sie sich in eine auf dem Gelände befindliche Werkstatt eines Elektro Kundendienstes, brachen zwei Schränke auf und entwendeten hochwertiges Werkzeug. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 3100,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 03. August 2023, 01.50 Uhr befuhr ein 22-jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Sophienstraße in Vechta, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 1,46 Promille gemessen. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Körperverletzung

Am Mittwoch, 02. August 2023, gegen 20:30 Uhr wurde ein 26-jähriger Vechtaer in Vechta, Contrescarpe von mehreren unbekannten Tätern körperlich angegangen und verletzt. Angaben zu den Tätern können derzeit nicht gemacht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 02. August 2023 um 16:10 Uhr befuhr ein 35-jähriger Lohner mit seinem PKW, die Straße Am Bahnhof in Lohne obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen den 35-jährigen wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Am Mittwoch, 02. August 2023, gegen 12:15 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Neuenkirchen-Vörden mit seinem PKW die Mühlenstraße in Neuenkirchen-Vörden. Er beabsichtigte nach links auf die Bersenbrücker Straße abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 43-jährigen Quadfahrers ebenfalls aus Neuenkirchen-Vörden, der die Bersenbrücker Straße in Richtung stadtauswärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden und in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 3.000,- EUR.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 02. August 2023, gegen 12:30 Uhr befuhr ein 40-jähriger Lohner mit einem Bagger die Diepholzer Straße (B214) und beabsichtigte nach links abzubiegen. Ein nachfolgender 25-jähriger Dammer beabsichtigte nun das Fahrzeug mit seinem PKW zu überholen. Hierbei kollidierte er mit seinem PKW gegen die Hinterachse des Baggers. Durch die Kollision wurde der PKW Fahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, der auf ca. 12.000,- EUR geschätzt wurde.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 01. August 2023, zwischen 17:45 Uhr und 18:00 Uhr wurde ein in Lohne auf dem Parkplatz an der Keetstraße ordnungsgemäß geparkter PKW, Skoda Fabia, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell