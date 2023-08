Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl eines Pedelec

In der Zeit von Montag, 31. Juli 2023, 19:00 Uhr bis Dienstag, 01. August 2023, 08:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Lohne am Benkerweg aus einer Garage ein Pedelec der Marke Hercules, Roberta Er28. Der Schaden wird auf ca. 3.100,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

Vechta - Einbruchsdiebstahl in Kellerabteil

Von Freitag, 28. Juli 2023, 10.00 Uhr bis Dienstag, 01. August 2023, 12.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter in Vechta, Eschstraße, Zugang zu einem Kellerabteil eines Mehrparteienhauses. Entwendet wurden Elektrowerkzeuge sowie Erdkabel. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 570,00 Euro. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 01. August 2023, 14.30 Uhr befuhr ein 63-jähriger aus Dinklage mit einem Pkw die Oldenburger Straße in Vechta, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem stand der 63-Jährige unter Drogeneinfluss. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Weiter war der geführte Pkw durch den Landkreis Vechta außer Betrieb gesetzt worden. Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und durchgeführt.

Lohne - Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Freitag, 28. Juli 2023, 08:00 Uhr und Samstag, 29. Juli 2023, 08:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter in Lohne an der Straße Im Dörlath einen dort geparkten PKW, Ford Mondeo, indem sie die Fahrerseite zerkratzten. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht benannt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 01. August 2023, 10:50 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mann aus Stadtprozelten (Bayern) mit seinem LKW die B214 in Richtung Holdorf. Am Kreisverkehr in Ihorst fuhr dieser in den Kreisverkehr ein und übersah einen 22-jährigen, der den Kreisverkehr bereits befuhr und somit vorfahrtberechtigt war. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der PKW auf die Verkehrsinsel geschoben wurde. Der 22-jährige wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht benannt werden.

Lohne - Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Pedelecfahrer

Am Dienstag, 01. August 2023, gegen 10:15 Uhr befuhr ein 32-jähriger Holdorfer mit seinem PKW die Brinkstraße in Lohne in Richtung Lindenstraße. Aus der Zufahrt zum Krankenhaus kam der vorfahrtberechtigte 81-jährige Lohner mit seinem Pedelec und bog nach rechts auf die Brinkstraße ab. Der PKW Fahrer fuhr dem Pedelec Fahrer leicht hinten auf, so dass dieser stürzte. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Dienstag, 01.08.2023 gegen 19:35 Uhr befuhr eine 56-jährige Lohnerin mit ihrem PKW die Lohner Straße aus Lohne kommend in Richtung Mühlen. Sie beabsichtigte nach rechts auf die Dorfstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie einen 16-jährigen Mofafahrer, der mit einem ebenfalls 16-jährigen Sozius auf dem Radweg in Richtung Lohne fuhr. Der Mofafahrer stürzte wodurch sich beide 16-jährigen verletzten.

Bakum- Lebensmitteltransporte beanstandet

Am Mittwoch, 2. August 2023, führte die Polizei eine Verkehrskontrolle auf der Vechtaer Straße, Höhe Molkenstraße, durch. Dabei konnten in kurzer Zeit zwei Verstöße festgestellt werden. Um 08.00 Uhr fiel den Beamten ein Kartoffeltransporter (Trecker mit Anhängern) auf, der in Richtung Essen/Olb. fuhr. Der 64-jährige Landwirt aus dem Landkreis Diepholz hatte auf seinem Gespann zu viele Kartoffeln geladen, so dass eine Überladung von annähernd 10% vorlag. Hätte er 100 kg mehr geladen, hätte er seinen Transporter stehen lassen müssen. So erwartet ihn "nur" ein Bußgeld.

Nur rund eine halbe Stunde später, um 08:18 Uhr, stoppten die Beamten an gleicher Stelle einen 49-jährigen Hamburger der mit seinem Kühltransporter Fleisch an örtliche Imbissbetriebe liefern wollte. Hier stellen die Beamten gravierende Mängel fest, so wurde z.B. eine verdreckte Sackkarre auf die gekühlten Fleischspieße geworfen, die Fleischspieße lagen -ohne entsprechende Schutzbehältnisse- auf der verunreinigten Ladefläche. Zudem konnte der Hamburger den Beamten keinen Arbeitsnachweis vorlegen. Hier wurden ebenfalls Bußgeldverfahren eingeleitet, die zuständigen Lebensmittelkontrollbehörden werden in Kenntnis gesetzt.

