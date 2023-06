Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Aufmerksame Bürgerin meldet zwei eingeschlagene Scheiben an einem Pkw

Die Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (4. Juni 2023), 22:00 Uhr und Montag (5. Juni 2023), 15:45 Uhr, kam es an der Schröderstraße in Kleve zu einem Diebstahl aus einem abgestellten Kfz. Durch eine aufmerksame Bürgerin erhielt die Kreispolizeibehörde Kleve, Kenntnis über mehrere eingeschlagene Scheiben an einem abgestellten Pkw. An der Einsatzörtlichkeit stellten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten eine eingeschlagene Heckscheibe sowie eine eingeschlagene Scheibe auf der hinteren Beifahrerseite eines grauen Hyundai (Modell: GDH) fest. Der Halter, welcher über den Sachverhalt informiert wurde, gab an, dass aus dem Fahrzeug Gegenstände des täglichen Bedarfs entwendet wurden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Kleve unter 02821 5040. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell