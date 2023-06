Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Garage

Zwei Rennräder gestohlen

Kevelaer (ots)

In der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (5. Juni 2023) sind unbekannte Täter in die Garage eines Hauses an der Gelderner Straße eingedrungen. Sie entwendeten zwei Rennräder, ein Mountainbike und diverse Akkus der Marke Makita. Das Mountainbike fand der Besitzer in einer Seitenstraße ganz in der Nähe, während die Rennräder - eines der Marke Cannondale, eines von B Twin - verschwunden blieben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell