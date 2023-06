POL-KLE: Weeze - Verkehrsunfall / Zwei Motorradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Straelen (ots) - Am Donnerstag (1. Juni 2023) kam es zwischen 17:15 Uhr und 18:25 Uhr an der Adresse "Am Gieselberg" in Straelen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein schwarzer Skoda (Modell: Karoq), welcher zum Unfallzeitpunkt am Fahrbahnrand abgestellt gewesen war, am vorderen linken Stoßfänger beschädigt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom ...

