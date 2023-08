Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Diebstahl aus Schulgebäude In der Zeit von Montag, 31. Juli 2023, 15:15 Uhr bis Dienstag, 01. August 2023, 06:35 Uhr gelangten unbekannte Täter in Löningen, Gelbrink in die dortige Schule. Aus der Schule wurden ein Makita Radio sowie eine Werkzeugkiste mit diversem Werkzeug entwendet. Der Schaden wird auf ca. 600,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in ...

