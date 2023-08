Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel- Sachbeschädigung auf Schulgelände

In der Zeit zwischen Freitag, den 28.Juli 2023, gegen 18.00 Uhr und Montag, den 31.Juli 2023, um 08.00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter Fenster und Außenwände der Marienschule an der Friesoyther Straße mit Farbe besprüht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

Saterland- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, den 31.Juli 2023, gegen 21.43 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Saterländer mit seinem PKW, BMW die Hauptstraße. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Montag, 31. Juli 2023, gegen 15:30 Uhr befuhr ein 20jähriger Garreler die Thüler Straße (B72) i Richtung Friesoythe. Der 20-jährige muss seinen PKW verkehrsbedingt bremsen. Dies erkennt ein 21-jähriger PKW Fahrer aus Walchum zu spät, so dass er auf den Vorausfahrenden auffährt. An beiden PKW entsteht ein geschätzter Sachschaden von ca. 20.000,- EUR. Beide PKW müssen von Abschleppdiensten geborgen werden. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell