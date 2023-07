Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Überfall auf ältere Dame, Zeugenaufruf In der Nacht von Freitag, 28. Juli 2023 auf Samstag, 29. Juli 2023 zwischen 22:00 Uhr und 05:00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in Bakum an der Harmer Straße ein. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das spätere 88-jährige Opfer im Haus und schlief. Die Täter gingen gezielt das Opfer an und schlugen es. Plötzlich ließen sie von ihr ab. Anschließend verließen sie den Tatort, während das Opfer verletzt zurückblieb. Angaben zu den Tätern, zu entwendeten Gegenständen oder weiteren Umständen der Tat können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Ggf. haben die Täter das Opfer bereits im Vorfeld ausgekundschaftet. Zeugen, die auffällige Beobachtungen, z. B. auffällige PKW, Radfahrer oder auch Fußgänger, in der Tatnacht oder in der Vergangenheit im Bereich der Harmer Straße gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bakum (04446/959710) oder in Cloppenburg (04471/18600) in Verbindung zu setzen.

