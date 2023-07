Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Sachbeschädigungen im Bereich der Soestestraße

In der Zeit zwischen Samstag, den 29.Juli 2023, gegen 12.00 Uhr und Sonntag, den 30.Juli 2023, um 10.30 Uhr kam es in der Soestestraße zu verschiedenen Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Fensterscheiben eines dort geparkten Wohnwagens. Zudem wurde die Haustür eines dortigen Wohnhauses beschädigt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

Saterland/Ramsloh- Verkehrsunfallflucht

Zwischen Freitag, den 28.Juli 2023, gegen 16.00 Uhr und Sonntag, den 30.Juli 2023, um 13.00 Uhr kam es in der Marktstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Rangieren mit einem Anhänger einen auf dem Seitenstreifen abgestellten PKW, Porsche. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Saterland/Strücklingen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, den 30.Juli 2023, gegen 13.07 Uhr, befuhr eine 60-jährige aus Rhauderfehn mit ihrem PKW, VW die Wittensander Straße aus Bollingen kommend in Richtung Idafehn. Vor dem dortigen Kreisel musste sie verkehrsbedingt halten. Ein 41-jähriger aus Oldenburg, der sich mit seinem PKW, Mercedes Vito hinter dem VW befand, bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Durch den Unfall erlitt die 60-jährige leichte Verletzungen. An den PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1800 Euro.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, den 30.Juli 2023, gegen 19.43 Uhr befuhr eine 26-jährige Saterländerin mit ihrem PKW, Skoda die Glittenbergstraße in Richtung Kamperfehn. In Höhe der Kreuzung Schleusenstraße fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem silbernen Kleinwagen aus der Schleusenstraße nach links in Richtung Harkebrügge, touchierte beim Abbiegen den PKW der Saterländerin und setzte seine Fahrt fort. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell