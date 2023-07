Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Brand einer Garage

Am Sonntag, 30. Juli 2023, gegen 10:25 Uhr bemerkt ein 29-jähriger Löninger Rauch aus einer Garage in Essen, An der Bahn. Die Feuerwehr wird anschließend alarmiert. Kurze Zeit später stand die Garage in Brand. Das Feuer konnte durch 60 eingesetzte Feuerwehrkräfte der Feuerwehren Essen und Bevern gelöscht werden. Die Garage wird nahezu vollständig zerstört. Der Schaden dürfte sich in einem unteren sechsstelligen Bereich befinden. Angaben zur Brandursache können derzeit nicht gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell