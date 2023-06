Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen nach Schussabgaben gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Die Polizei sucht Zeugen nach gemeldeten Schussabgaben in den frühen Morgenstunden des Samstags, 17.06.2023, sowie am Donnerstag, 22.06.2023.

Gegen 01:10 Uhr wurde der Polizei Bielefeld eine Schussabgabe in der Heckstraße gemeldet. Die Anrufer beschrieben einen Mann, der mehrmals mit einer Pistole geschossen habe. Bevor Streifenbeamte vor Ort eintrafen, fuhr der Mann mit einem unbekannten Pkw davon.

Die Zeugen beschrieben den Schützen als:

Männlich, zwischen 18 und 23 Jahre alt, etwa 175 bis 178 cm groß, athletisch gebaut und dunkel gekleidet.

An der Tatörtlichkeit fanden Polizisten Patronenhülsen und Projektile in einer Glasscheibe eines Hauses und in einem Pkw. Diese stellten sie sicher. Weitere Beamte entdeckten mit ihren Diensthunden noch einige Patronenhülsen.

Während der Fahndung nach dem beteiligten Pkw, ignorierte ein Autofahrer am Hudeweg die Anhaltezeichen eines Streifenwagens und versuchte sich durch Beschleunigen, der Kontrolle zu entziehen. Während der Streifenwagen dem Audi folgte, bog der Pkw auf die Heeper Straße ab und durchfuhr den Hudeweg nochmals. Beim erneuten Abbiegen auf die Heeper Straße sprang der 17-jährige Beifahrer aus Bielefeld aus dem Audi und lief davon. Er wurde von Polizisten wenig später eingeholt.

Im weiteren Verlauf bog der Audi-Fahrer von der Heeper Straße nach links in die Ziegelstraße und nach links Auf dem Langen Kampe ab. Dabei stieß das Auto gegen den Bordstein. Der Pkw konnte aufgrund von Beschädigungen im Bereich der Achsen nicht mehr weiterfahren. Am Steuer saß ein 18-jähriger Bielefelder, der positiv auf Betäubungsmittel getestet wurde. Ein Arzt entnahm ihm auf einer Polizeiwache eine Blutprobe. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und gab an, erst in einem Monat die Führerscheinprüfung zu haben.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wird ein Zusammenhang zwischen dem Verhalten der beiden Audi-Insassen und den Schüssen in der Heckstraße geprüft. Es könnte allerdings auch ein bislang unbekannter Täter für die Schussabgabe in Betracht kommen.

Zu dem Einsatz am 22.06.2023 liegen bislang keine bestätigten Hinweise auf einen Schusswaffengebrauch vor.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell