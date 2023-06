POL-EL: Lingen- Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Neuenhaus (ots) - Am 21. Juni zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Weidenstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde durch den bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer ein abgestellter grauer Opel Crossland an der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, vom Unfallort. Der Opel soll in der dritten von ...

mehr