Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Neuenhaus (ots)

Am 21. Juni zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Weidenstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde durch den bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer ein abgestellter grauer Opel Crossland an der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, vom Unfallort.

Der Opel soll in der dritten von sechs Parkreihen relativ mittig gestanden haben. Dazu kommt ein offensichtlich absichtlich hinzugefügter Lackkratzer etwas oberhalb vom Unfallschaden in Wellenform. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Der Gesamtschaden steht bislang noch nicht fest. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel. 05943-92000, in Verbindung zu setzen.

