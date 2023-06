Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach versuchtem Einbruch in Imbisswagen gesucht

Papenburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Gelände des Freibades in der Straße Am Stadion verschafft. Anschließend versuchten diese gewaltsam einen dortigen Imbisswagen aufzubrechen, was jedoch misslang. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell