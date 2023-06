POL-EL: Meppen - Eigentümer/in gesucht

Haren (ots) - Donnerstag zwischen 05.08 Uhr und 05.10 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Rütenbrocker Hauptstraße in Haren gewaltsam Zugang in einen Getränkemarkt und entwendeten eine geringe Summe Bargeld. Die Höhe des Gesamtschadens ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer: 05932-72100 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

