Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Rhede (ots)

Festgenommen hat die Polizei in der Nacht zum Dienstag einen Autofahrer in Rhede. Bei einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass gegen den 18-Jährigen ein Haftbefehl bestand - im Mittelpunkt steht dabei der Vorwurf des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Eine solche konnte der in Rhede lebende Mann auch jetzt nicht vorweisen. Die Beamten leiteten daraufhin ein weiteres Strafverfahren ein. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell