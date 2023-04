Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Steuerungsgeräte gestohlen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Mussum, Pannemannstraße;

Tatzeit: zwischen 29.03.2023, 18.00 Uhr, und 03.04.2023, 11.00 Uhr;

Unbekannte hatten es in Bocholt-Mussum auf zwei spezielle Navigationsgeräte für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge abgesehen. Die Täter montierten die Geräte an zwei Traktoren ab, die auf dem Grundstück eines landwirtschaftlichen Betriebs standen. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen dem vergangenen Mittwoch und Montagvormittag an der Pannemannstraße. Wer Hinweise geben kann, sollte Kontakt zum Kriminalkommissariat in Bocholt aufnehmen: Tel. (02871) 2990. (to)

