Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Grabschändungen in Lichtenborn

Lichtenborn (ots)

Wie der Polizeiinspektion Prüm am gestrigen Donnerstag, dem 11.05.2023, zugetragen wurde, kam es im Zeitraum zwischen dem Dezember 2021 und dem 05.05.2023 in unregelmäßigen Abständen zu insgesamt 6 Fällen von Vandalismus an einem Grab auf dem Lichtenborner Friedhof. Da sich die Vorfälle in jüngerer Vergangenheit häuften, entschlossen sich die Angehörigen die Sache zur Anzeige zu bringen. Die Polizei ermittelt daher in insgesamt 6 Fällen wegen Störung der Totenruhe und bittet potentielle Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen auf dem Friedhof gemacht haben, darum, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell