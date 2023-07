Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl aus Automaten

Von Freitag, 28. Juli 2023, 23.00 Uhr bis Samstag, 29. Juli 2023, 08.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Vechta, An der Bäke, die Geldkassetten samt Bargeld aus zwei Verkaufsautomaten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 400,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Einbruchsversuch in Wohnung

Am Samstag, 30. Juli 2023, 07.45 Uhr beabsichtigten unbekannte Täter in Vechta, Driverstraße, eine Wohnungseingangstür gewaltsam zu öffnen. Als sich ein 28-jähriger, der sich in der Wohnung aufhielt, bemerkbar machte, flüchteten die Täter. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 150,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 30. Juli 2023, 01.06 Uhr befuhr ein 26-jähriger aus Goldenstedt mit einem Kleinkraftrad die Vechtaer Straße in Vechta, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem stand der 26-Jährige unter Drogeneinfluss. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Sonntag, 30. Juli 2023, 18.30 Uhr befuhr ein 16-jähriger aus Lohne mit seinem Kleinkraftrad in Lohne die Dinklager Straße in Fahrtrichtung Dinklage. In Höhe des Supermarktes musste ein vor ihm fahrender 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne verkehrsbeding abbremsen. Der 16-jährige Kraftradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw des 24-jährigen auf. Hierbei zog sich der 16-jährige leichte Verletzungen zu. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 1.600,00 EUR.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht mit schwer verletzter Person

Am Sonntag, 30. Juli 2023, 21.45 Uhr befuhr eine 51-jährige aus Goldenstedt mit ihrem Pedelec in Goldenstedt den Meisenweg in Richtung "Am Sportplatz". Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer touchierte die 51-jährige, so dass die Pedelec-Fahrerin zu Fall kam und später mit schwere Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich weiter um die 51-jährige bzw. entstandene Schäden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 500,00 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt unter der Telefon-Nummer 04444-96722-0 entgegen.

Damme - Körperverletzung

Am Sonntag, um 06.00 Uhr kam es auf dem Schützenfest in Damme zu Streitigkeiten zwischen zwei Personen. Hierbei schlug der unbekannte Täter dem 19-jährigen Opfer aus Damme mit der Faust ins Gesicht und verließ anschließend die Örtlichkeit. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Damme - gefährliche Körperverletzung

Am Sonntag, um 20.28 Uhr ereignete sich ab der Schützenstraße in Damme eine gefährliche Körperverletzung zwischen mehreren Personen. Durch eine größere Gruppe Jugendlicher/Heranwachsender (ca. 10 Personen) wurden die beiden Opfer, männlich, 24 Jahre, wh. in Damme, geschlagen und auf dem Boden liegend getreten und dadurch verletzt. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (05491/999360) entgegen.

