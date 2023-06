Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 72

Landkreis Aurich (ots)

Großefehn - Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 72

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch in Großefehn. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 17.30 Uhr eine 27 Jahre alte Mercedes-Fahrerin auf der Auricher Landstraße (Bundesstraße 72) in Fahrtrichtung Aurich. In Höhe der Einmündung zur Straße Achtergaste wollte sie nach links abbiegen und musste verkehrsbedingt halten. Ein nachfolgender 43-jähriger VW-Fahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr vermutlich ungebremst auf den Mercedes auf. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die Frau augenscheinlich leicht. Der 43-jährige VW-Fahrer wurde vor Ort vom Rettungsdienst und einem Notarzt versorgt und kam ins Krankenhaus. Auch die Mercedes-Fahrerin wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der VW und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit. Weil Betriebsstoffe ausliefen, war die Bundesstraße für etwa eine Stunde vollgesperrt.

