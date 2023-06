Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Aurich - Zeugen gesucht

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer männlichen Person, die in der Nacht zu Dienstag nackt durch Aurich lief. Der Mann soll gegen 1.15 Uhr unbekleidet vom Grünen Weg bis zur Oldersumer Straße gelaufen sein. Dort stieg er auf dem Parkplatz der KVHS - offenbar immer noch unbekleidet - in einen silbernen Kleinwagen und fuhr davon. Der Mann wird im Rahmen von Ermittlungen zu einem Eigentumsdelikt gesucht. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Mann oder dem Fahrzeug machen können, sich unter 04941 606215 zu melden.

Aurich - Mann wurde geschlagen

In der Auricher Innenstadt kam es am Dienstag zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 63-jährigen Mannes. Gegen 12.40 Uhr schlug nach ersten Erkenntnissen ein 29-jähriger Passant in der Burgstraße dem 63-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige. Gegen den 29-Jährigen wird nun ermittelt.

Aurich - Wertsachen aus Auto entwendet

Im Wasserwerksweg in Aurich kam es am Dienstag zu einem Diebstahl. Unbekannte griffen durch das Seitenfenster eines VW Up, der am Straßenrand geparkt war, und entwendeten daraus Wertsachen. Die Tat ereignete sich zwischen 20.55 Uhr und 21.15 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Norden - Pedelec-Diebstähle

Am Wochenende kam es in Norden zu Pedelec-Diebstählen. Zwischen Samstag und Montag wurde von einem Grundstück in der Heinrich-Heine-Straße ein Pedelec der Marke Popal gestohlen. Zu einem weiteren Diebstahl kam es am Samstag in der Hamburger Straße. Dort wurde ein Pedelec der Marke Prophete entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - E-Scooter gestohlen

Einen E-Scooter haben Unbekannte am Dienstag in der Lambertistraße in Aurich gestohlen. Zwischen 13.20 Uhr und 15 Uhr wurde das Elektrokleinstfahrzeug bei der dortigen Schule entwendet. Der E-Scooter war mit einem Schloss am Treppengeländer gesichert gewesen. Hinweise auf den Verbleib des E-Scooters nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell