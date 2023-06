Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Polizei warnt vor Schockanrufen

Aurich/Wittmund (ots)

Polizei warnt vor Schockanrufen

Es kommt in den Landkreisen Aurich und Wittmund aktuell wieder vermehrt zu sogenannten Schockanrufen. Am Dienstag gingen bei der Polizei viele Meldungen zu betrügerischen Anrufen ein. Demnach meldeten sich Kriminelle mit unterdrückten Rufnummern bei vornehmlich älteren Personen. Die Betrüger erweckten am Telefon den Anschein, ein Verwandter zu sein und sich nach einem Unfall in einer Notlage zu befinden. Die Angerufenen sollten ihnen finanziell helfen. Glücklicherweise ließ sich nach bisherigem Stand keiner der Angerufenen darauf ein - sie legten einfach auf.

Die Polizei rät, bei derartigen Anrufen sofort misstrauisch zu werden. Legen Sie auf und informieren Sie die örtliche Polizei.

Weitere Tipps gibt es unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

