Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Hinte - Buswartehäuschen beschädigt

In Hinte haben Unbekannte ein Buswartehäuschen beschädigt. Am Sonntag zwischen 0 Uhr und 21.10 Uhr wurden im Bereich der Sportanlage, Am Schiefen Turm, an einer Haltestelle zwei Windfänge aus Glas demoliert. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfall auf Kreuzung

Bei einem Unfall auf der Pferdemarktkreuzung in Aurich ist am Sonntag eine Radfahrerin verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen trat die 47 Jahre alte Frau aus Aurich gegen 17 Uhr mit ihrem Fahrrad auf die Fahrbahn und wurde dort von einem 42-jährigen VW-Fahrer mit Wohnwagen aus dem Emsland erfasst. Die 47-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß und wurde verletzt. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst und einem Notarzt betreut. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus.

Ihlow - Pedelec-Fahrer betrunken gestürzt

Am Sonntagabend ist ein Pedelec-Fahrer in Ihlow bei einem Unfall verletzt worden. Der 18-Jährige fuhr gegen 18.30 Uhr auf dem Radweg entlang der Auricher Straße in Bangstede und stürzte nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der 18-Jährige erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Dem 18-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es erwartet ihn ein Strafverfahren.

Großefehn - Vorfahrt missachtet

Zu einer Unfallflucht kam es am Sonntag in Großefehn. Gegen 13.30 Uhr missachtete ein bislang unbekannter Autofahrer beim Einbiegen aus dem Mittelweg in die Norderwieke Nord die Vorfahrt eines Kleinkraftradfahrers und erfasste ihn. Der 25-jährige Mofafahrer war zu diesem Zeitpunkt auf der Norderwieke Nord in Richtung Spetzerfehn gefahren. Er stürzte und wurde leicht verletzt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort und kümmerte sich weder um den Verletzten noch um den entstandenen Sachschaden. Er soll eine dunkle Limousine gefahren haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04944 914050.

Norden - BMW-Fahrer gesucht

Die Polizei sucht einen BMW-Fahrer, der am Freitag an einem Unfall in Neuwesteel beteiligt gewesen ist. Gegen 18.10 Uhr stießen ein Wohnmobil und ein weißer BMW X5 auf dem Königsweg im Begegnungsverkehr an den Außenspiegeln zusammen. Der BMW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen BMW machen können, sich unter 04931 9210 zu melden.

Aurich - Unfallflucht

Bereits am Freitag kam es in Aurich zu einer Unfallflucht im Eheweg. Zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr stieß ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäfts gegen einen grauen Mercedes-Benz A 180. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04941 606215.

