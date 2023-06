Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Samstag

Sonntag, den 10./11.06.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Trunkenheitsfahrt

Erheblich alkoholisiert führte ein 32-jähriger Mann aus Aurich einen Pkw in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Gegen 03:00 Uhr wurde von Zeugen ein in Schlangenlinien fahrender Pkw gemeldet, den Beamte der Auricher Polizei schließlich in der Borsigstraße anhalten und kontrollieren konnten. Der Fahrzeugführer zeigte sich unverzüglich höchst aggressiv und leistete im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen erhebliche Gegenwehr. Da der Auricher offensichtlich höchst alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Überdies ist der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Aufgrund des Gesamtverhaltens wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Am Freitag, in der Zeit von 12:00 Uhr bis etwa 16:00 Uhr, kam es in der Graf-Enno-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher den Unfallort unerlaubt verlassen hat. Der weiße Mercedes V-Klasse war vom Anzeigenerstatter in einer Parkbucht abgestellt worden und stellte schließlich eine Beschädigung an dem Fahrzeug fest. Wer Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben kann, meldet sich bitte unter 04941-6060 an die Polizei in Aurich.

Großefehn - Zwei Pkw im Gegenverkehr kollidiert

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Freitagnachmittag, gegen 15:15 Uhr, als zwei sich entgegenkommende Pkw auf der B 72 zusammenstießen. Ein 28-jähriger Fahrer eines Renault Twingo fuhr in Fahrtrichtung Leer und geriet nach bisherigem Ermittlungsstand in Höhe der Kirchstraße in den Gegenverkehr. Hier stieß er mit dem Hyundai des 21-jährigen Fahrzeugführers aus Aurich zusammen, welcher ins Schleudern geriet und nach Überschlagen abseits der Fahrbahn auf einer Grünfläche auf dem Dach liegen blieb. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden nur leicht verletzt und bedurften lediglich einer ambulanten, medizinischen Versorgung. Aufgrund der Maßnahmen am Unfallort und der Bergung der verunfallten Fahrzeuge war die Bundesstraße bis etwa 17:30 Uhr größtenteils voll gesperrt.

Kriminalitätsgeschehen

Sonstiges

Aurich - Brand in einem Wohnhaus

Am Samstagnachmittag kam es in der Rhododendronstraße in Aurich zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus, bei dem keine Personen verletzt wurden. Gegen 15:00 Uhr wurde eine Anwohnerin durch das akustische Signal eines Rauchmelders auf das brandbetroffene Haus aufmerksam. Als sie daraufhin Nachschau hielt, stellte sie starke Rauchentwicklung fest und informierte die Feuerwehr. Vor Ort konnten keine Personen in der brandbetroffenen Wohnung angetroffen werden. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden, wodurch die Ausbreitung auf weitere Wohneinheiten oder gar nebenstehende Gebäude verhindert werden konnte. Vorsorglich wurden nahestehende Wohngebäude evakuiert. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Bereich. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Großheide - Ohne Führerschein unterwegs

Ein 23-jähriger Mann aus Südbrookmerland ist am Samstag gegen 23:00 Uhr durch eine Streifenwagenbesatzung der Norder Polizei in der Arler Straße angehalten und überprüft worden. Der Mann war hier mit einem Kleinkraftrad unterwegs. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass für das Kleinkraftrad eine Fahrerlaubnis erforderlich wäre, die der 23-Jährige nicht besaß. Zudem stand er unter Alkoholeinfluss und pustete fast 0,7 Promille. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt.

Hinte - Alkoholisierter Fahrradfahrer verursacht Unfall

In Hinte ist es am Samstag gegen 09:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem zwei Fahrradfahrer beteiligt waren. Die beiden Beteiligten kamen sich auf dem Fahrradweg am Neuen Weg entgegen. Ein 21-Jähriger aus der Krummhörn geriet dabei in den Fahrweg des ihm entgegenkommenden 80-jährigen Mannes aus Emden. Es kam zur Kollision, wodurch der Ältere auf den Asphalt stürzte und sich Verletzungen zuzog. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der 21-jährige Unfallverursacher pustete über 1,7 Promille. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Polizei hat entsprechende strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Einbruch in Autowerkstatt - Täter ermittelt

In der Nacht zu Samstag kam es in Friedeburg, in der Friedeburger Hauptstraße, zu einem Einbruch in eine Autowerkstatt. Der Täter entwendete einen im Innenraum abgestellten Pkw und flüchtete in zunächst unbekannt Richtung. Im Laufe des Tages konnten Pkw und die damit fahrende Person von Polizeikräften im Bereich Spelle angetroffen. Die Person wurde zunächst festgenommen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Person entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell