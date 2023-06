Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Kundgebungen´

Aurich (ots)

Zu mehreren Kundgebungen im Zusammenhang mit der Wolfspolitik kam es am Samstag in Aurich. Ab dem Nachmittag gab es sowohl auf dem Marktplatz als auch im Bereich der Sparkassenarena mehrere Kundgebungen, welche allesamt friedlich und ohne Zwischenfälle abliefen. Auf dem Parkplatz der Sparkassenarena an der Emder Straße nahmen dabei, nach Schätzungen der Polizei, rund 3000 Personen an der größten Kundgebung teil. Im Zusammenhang mit der An- und Abreise von rund 300 Traktoren kam es zu kleineren Verkehrsbehinderungen.

