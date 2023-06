Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund Freitag

Samstag, den 09./10.06.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Auffahrunfall mit leichtverletzter Person

Am späten Freitagvormittag kam es in Mittegroßefehn zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 39-jähriger Mann aus Ihlow fuhr mit seinem Pkw auf der Bundesstraße 72 in Richtung Holtrop und musste verkehrsbedingt abbremsen. Der direkt dahinterfahrende 23-jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf und verletzte sich dabei leicht. Der Rettungsdienst musste jedoch nicht verständigt werden. Der Pkw des Ihlowers musste aufgrund er Beschädigungen jedoch abgeschleppt werden.

Aurich - Zusammenstoß zweier Pkw

Als ein 54-jähriger Fahrzeugführer am frühen Freitagabend mit seinem Pkw von der Dornumer Straße in den Stürenburger Weg einfahren wollte, übersah dies die dahinter fahrende 21-jährige Pkw-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Verletzt wurde hierbei niemand. Der vorausfahrende Pkw musste schließlich abgeschleppt werden.

Bedekaspel - Fahrradfahrerin verletzt sich bei Sturz

Am Samstag, gegen 09:45 Uhr, befährt eine 18-jährige Frau einen Weg am Großen Meer und stürzt hierbei ohne Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer zu Boden. Hierbei zieht sich die junge Frau Verletzungen im Kopf-/Gesichtsbereich zu. Aufgrund zunächst unklaren Verletzungsbildes werden Polizei, Rettungswagen und Notarzt entsandt. Vor Ort kann der Unfallort von den Einsatzkräften nur fußläufig erreicht werden. Nach aktuellem Kenntnisstand hat sich die Fahrradfahrerin nur leicht verletzt.

Altkreis Norden

Platzverweis missachtet

Norden - Weil er einem polizeilichen Platzverweis trotz mehrfacher Aufforderung nicht nachkommen wollte, ist ein 23-jähriger Mann aus Norden in der Nacht zu Samstag gegen 02:30 Uhr in Gewahrsam genommen und in eine Zelle eingesetzt worden. Der Mann fiel zuvor in einem Kellerlokal in der Innenstadt negativ auf und wurde durch dortiges Sicherheitspersonal bereits darauf angesprochen, die Örtlichkeit zu verlassen. Weil er sich weigerte, wurde die Polizei um Hilfe gebeten. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet. Zudem muss er für die Kosten der Übernachtung im Polizeigewahrsam aufkommen.

Polizeibeamten beleidigt

Norden - Ein 42-jähriger Mann aus Aurich erschien am Freitag gegen kurz vor 18:00 Uhr auf der Polizeiwache. Nach einem Gespräch mit einem dortigen Polizeibeamten war der Mann offensichtlich nicht einverstanden mit dem Gesprächsergebnis und verließ das Gebäude. Dabei beleidigte er den Beamten mit obszönen Worten und Gesten. Gegen den polizeibekannten 42-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

E-Scooter übersehen

Norden - Ein 78-jähriger Mann aus Dortmund wollte am Freitag gegen 19:20 Uhr mit seinem Pkw von der Norddeicher Straße nach links in die Gewerbestraße einbiegen. Hierbei übersah der Mann einen 29-Jährigen, der sich auf einem E-Scooter befand und den kombinierten Fahrrad-/Fußweg erlaubterweise in Richtung Norddeich nutzte. Es kam beim Abbiegen des Pkw zum Zusammenstoß mit dem Fahrer des E-Scooters, der daraufhin stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Verursacher gesucht

Dornumergrode - Am Samstagmorgen, in der Zeit zwischen 06:30 Uhr und 07:30 Uhr, befuhr vermutlich ein landwirtschaftliches Fahrzeug (möglicherweise versehentlich) eine Hauszufahrt an der Störtebekerstraße in Dornumergrode. Dabei wurden ein Gartentor sowie mehrere sog. Waschbetonplatten beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich um einen grünen Traktor gehandelt haben. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei in Norden (Tel. 04931-9210).

Unfallverursacher flüchtig

Norden - Am Samstagvormittag in der Zeit zwischen 09:40 Uhr und 10:32 Uhr ist es auf dem Parkplatz neben dem WBZ an der Uffenstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten VW Amarok im vorderen rechten Bereich. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden zu melden (Tel. 049319210).

Landkreis Wittmund

Holzstapel gerät in Brand

Neuschoo - Am Freitagabend gerät gegen 23:00 Uhr ein Holzstapel im Schaftrift in Neuschoo in Brand. Hierbei wurden weder Personen noch umliegende Gebäude beschädigt. Ursächlich könnte ein noch glühender Grill gewesen sein. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

