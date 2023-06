Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Sieben Kinder bei Schulbusunfall verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Zu einem Schulbusunfall kam es am Dienstagmorgen auf der Esenser Straße (B210) in Aurich-Plaggenburg. Der Schulbus fuhr nach ersten Erkenntnissen gegen 7.20 Uhr mit etwa 60 Kindern in Fahrtrichtung Aurich, als im Ortsausgang Plaggenburg ein vorausfahrender schwarzer Kleinwagen stark abbremste. Der Busfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr auf den Kleinwagen auf. Mehrere Kinder in dem Bus stürzten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden sieben Kinder leicht verletzt, einige von ihnen kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Busfahrer blieb unverletzt. Es waren mehrere Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort. Bis etwa 9.10 Uhr war die Esenser Straße in Plaggenburg vollgesperrt. Auch die Feuerwehr war im Einsatz.

Die Fahrerin des vorausfahrenden schwarzen Kleinwagens, auf den der Bus aufgefahren war, soll nach dem Unfall noch kurz an der Unfallstelle ausgestiegen sein. Sie fuhr dann jedoch davon, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Bei ihrem Fahrzeug handelte es sich mutmaßlich um einen schwarzen Renault Twingo mit Auricher Kennzeichen. Die Polizei bittet um Hinweise zu der Autofahrerin unter 04941 606215.

